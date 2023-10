Motorrad-Stunt geht schief: "Wheelie" wird 18-Jährigem zum Verhängnis

Bei einem Motorrad-Stunt auf einer abgesperrten Rollbahn wurde ein junger Mann schwer verletzt. (Symbolbild) © dreamnikon/123RF

Wie die Polizei am Montag mitteilte, war der 18-Jährige am Sonntagmittag auf einer Rollbahn des gesperrten ehemaligen Militärflugplatzes in Leipheim (Landkreis Günzburg) Motorrad gefahren und hatte sich an Stunts versucht.

Bei einem sogenannten "Wheelie" stürzte der Mann und verletzte sich dabei schwer.

Eine Passantin hatte ihn auf dem Rollfeld entdeckt und die Einsatzkräfte alarmiert.

Bis zum Eintreffen der Polizei war der Begleiter des Verletzten bereits geflüchtet und hatte das Motorrad mitgenommen.

Der 18-Jährige wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Ihn erwartet eine Anzeige wegen Hausfriedensbruchs.