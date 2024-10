Mutmaßlicher Audi-Dieb rammt Streifenwagen und flüchtet auf Militärgelände!

Weißkreisel - Streifenpolizisten haben sich nach einer Verfolgungsjagd am heutigen Montagmorgen einen mutmaßlichen Autodieb auf dem Truppenübungsplatz Oberlausitz ( Landkreis Görlitz ) geschnappt und festgenommen!

Bis hier hin und nicht weiter: Der mutmaßliche Autodieb stellte den weißen Audi Q7 im Straßengraben vor dem Militärgelände ab. © Danilo Dittrich

Laut Polizeidirektion Görlitz fiel Beamten auf der S156 zwischen Boxberg und Weißwasser/Oberlausitz ein Audi mit einem offenbar zu einem Toyota gehörenden Kennzeichen auf. Als diese den Audi-Fahrer zur Kontrolle am Kreisverkehr an der 126 heranwinkten, hielt dieser erst einmal auch brav an.

Als dann jedoch einer der Polizisten ausstieg und näher kam, drückte der Audi-Fahrer auf die Tube, rammte den Streifenwagen und ergriff die Flucht in Richtung Rietschen!

Allzu weit kam er jedoch nicht: Der Fluchtfahrer bog nach links in eine Abzweigung der B115 und sah sich offenbar mit einer geschlossenen Schranke konfrontiert. Etwas unsanft parkte er den weißen Q7 auf einem Zaun im rechten Straßengraben und flüchtete anschließend zu Fuß in das angrenzende Militärgelände.