Polizei stoppt ihn unsanft: Drogen-Schmuggler versucht zu entkommen

Zittau - Die Ermittler waren schon länger hinter ihm her. Nun wurde ein mutmaßlicher Drogenschmuggler kurz hinter der Grenze festgenommen. Zuvor lieferte er sich eine wilde Verfolgungsjagd durch Zittau.

Der 32-Jährige wollte flüchten. Die Polizei stoppte ihn unsanft. © xcitepress

Am Dienstagabend wollte der 32-Jährige einmal mehr Rauschgift nach Deutschland bringen. Doch am Grenzübergang Friedensstraße in Zittau warteten schon die Beamten des Mobilen Einsatzkommandos (MEK).

Der Deutsche versuchte sein Heil in der Flucht und raste mit seinem Opel davon. Die Polizei hinterher. Weit kam der mutmaßliche Drogenschmuggler allerdings nicht. Die Beamten rammten ihn mit ihren Einsatzwagen und stoppten ihn unsanft. Der 32-Jährige wurde festgenommen.

Im Fahrzeug fanden sie Drogen in nicht geringer Menge, wahrscheinlich mehr als 100 Gramm Crystal Meth. Bei der folgenden Hausdurchsuchung wurden Drogen-Utensilien und eine Schusswaffe sichergestellt.