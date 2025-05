Mutter Franziska (†35) in "Liebeszelle" erwürgt: Jetzt sprechen ihre Angehörigen

Anfang April wurde eine 35-Jährige in der JVA Burg getötet. (Symbolbild) © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

"Franziska hat sich schon drauf gefreut, Oma zu werden. Das war ein großer Traum von ihr, Enkelkinder zu haben", berichtet Bruder Jan (41) in einem Interview mit RTL. "Sie war mit Leib und Leben Mutter. Sie hat alles für die Kinder gemacht und hat versucht, alles zu ermöglichen."

Die beiden Angehörigen betonen, wie sehr Franziska ihren Ehemann geliebt hat. "Sie hat gesagt, sie wartet die Zeit ab, bis er aus dem Gefängnis kommt", so der 41-Jährige weiter.

Danach wäre ein weiterer Traum der zweifachen Mutter gewesen, sich mit ihrem Mann ein Haus zu bauen und viel zu reisen.

Doch dazu sollte es nie kommen. Am 3. April besucht die 35-Jährige ihren Partner im Gefängnis in Burg (Sachsen-Anhalt), der dort in Haft sitzt. Am Nachmittag wird sie in einer sogenannten Liebeszelle aufgefunden - anscheinend erwürgt von ihrem eigenen Ehemann.

Sie hinterlässt ein neun- und ein 13-jähriges Kind aus einer vorherigen Beziehung.