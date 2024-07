20.07.2024 15:20 Mutter und Sohn laufen zum Bahnhof: Dann sucht die Polizei nach ihm

Reutlingen - Ein kleiner Junge ist am Bahnhof in Metzingen (Kreis Reutlingen) ausgebüxt und hat sich in einen Zug Richtung Reutlingen gesetzt. Die Reutlinger Polizei sorgte am Freitag für eine Zusammenführung der besonderen Art. (Symbolbild) © Jens Büttner/dpa Kurzzeitig vermisst worden ist am Freitagnachmittag gegen 14.45 Uhr ein 6-jähriger Junge in Metzingen. Der junge Mann war laut Polizeiangaben zusammen mit seiner 29-jährigen Mutter in Metzingen am Bahnhof unterwegs und entschied sich spontan, den Zug in Fahrtrichtung Reutlingen zu besteigen um seinem Freiheitsdrang nachzukommen. Bahnreisende wurden auf den Alleinreisenden aufmerksam und überredeten ihn, in Reutlingen auszusteigen, wo er der hinzugerufenen Streifenbesatzung des Polizeireviers Reutlingen übergeben wurde. Die Beamten organisierten anschließend eine schnelle Familienzusammenführung, über die alle Beteiligten glücklich waren.

