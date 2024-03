Mutter und Tochter sitzen in Auto: Junger Mann legt Ekel-Show auf offener Straße hin

Nachdem der Unbekannte sich vor dem Mutter-Tochter-Duo entblößt hatte, alarmierte die 38-Jährige umgehend die Polizei. (Symbolbild) © 123rf/roshchyn

Nach Angaben der Beamten hatte sich der widerliche Vorfall am Dienstagabend an der Straße In der Baumwiese zugetragen.

Demnach hatten Mutter und Tochter dort in einem geparkten Auto gesessen, als ein etwa 25 bis 28 Jahre alter Mann an dem Wagen vorbeiging und auf die beiden Frauen aufmerksam wurde.

Dann wurde es richtig eklig, denn der Unbekannte entfernte sich nicht weit von dem Auto, öffnete plötzlich seine Hose und leuchtete mit seinem Handy auf sein entblößtes Glied.

Die 38-jährige Mutter reagierte sofort und alarmierte angesichts des unschönen Anblicks die Polizei, während der Exhibitionist sich davonmachte.

Die Beamten sind nun auf der Suche nach dem Mann, der folgendermaßen beschrieben wurde: