Mysteriöser Fund im Wald: Kinder stoßen auf über 60 Goldringe

Johannesberg - Was als Familienausflug begann, endete mit einer spektakulären Entdeckung. Mitten in einem Wald in Unterfranken machten Kinder einen Fund, der inzwischen die Kriminalpolizei beschäftigt. Jetzt hoffen die Ermittler auf entscheidende Hinweise aus der Bevölkerung.

Nur zwei von vielen Ringen: Im unterfränkischen Johannesberg wurde massenweise Goldschmuck gefunden. © Montage: Polizei Unterfranken

Bereits Ende Mai war eine Familie in einem Waldstück bei Johannesberg (Landkreis Aschaffenburg) unterwegs, so ein entsprechender Polizeibericht.

Dabei fanden die Kinder eine Plastiktüte, in der sich ein Einmachglas der Marke "Natreen" mit der Aufschrift "Diät Obst" befand. Das Glas war mit diversem Goldschmuck gefüllt. Darunter mehr als 60 goldene Ringe.

Die Familie handelte vorbildlich und übergab den Fund anschließend der Polizei in Aschaffenburg.

Weitere Ermittlungen übernahm die Kriminalpolizei Aschaffenburg. Bislang konnte die Herkunft des Schmucks nicht geklärt werden.

Nun veröffentlichen die Ermittler Bilder der sichergestellten Schmuckstücke, die unter diesem Link einsehbar sind. Besonders die in mehrere Ringe eingravierten Hochzeitsdaten könnten dabei helfen, die rechtmäßigen Besitzer zu identifizieren.