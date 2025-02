Mysteriöser Tod eines 16-Jährigen in Nürnberg: Polizei tritt Gerüchten entgegen

Nürnberg - Bereits am vergangenen Samstag wurde ein 16-Jähriger in Nürnberg-Langwasser tot in seinem Bett gefunden. Nun hat sich das Polizeipräsidium Mittelfranke n dazu entschieden, über die Hintergründe des Todesfalls zu berichten, um Gerüchten über eine angebliche Messerattacke entgegenzuwirken.

Um den Tod eines Jugendlichen (†16) in Nürnberg-Langwasser gab es Gerüchte. Nun tritt die Polizei diesen entschieden entgegen. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Angehörige hatten den Jugendlichen am Morgen tot in seinem Bett liegend gefunden und die Rettungskräfte alarmiert. Nach Angaben seiner Eltern war der 16-Jährige am Vorabend gegen 23.30 Uhr nach Hause gekommen und hatte sich dann in seinem Zimmer schlafen gelegt.

Im Zuge erster Ermittlungen der Nürnberger Kriminalpolizei ergaben sich vage Hinweise auf eine körperliche Auseinandersetzung, die am Vorabend stattgefunden haben könnte. Der Verstorbene hatte leichte Verletzungen: Er wies unter anderem Abschürfungen auf.

"Diese Erkenntnisse konnte jedoch bislang nicht verifiziert werden und sind weiterhin Gegenstand der Ermittlungen", so die Polizei.

Eine am Dienstag durchgeführte Obduktion des Leichnams erbrachte ebenfalls keine abschließend sichere Todesursache.