Nach Flucht vor Polizei: Mutmaßlicher Sexualstraftäter in Passau festgenommen

Passau - Die Polizei konnte einen mutmaßlichen Sexualstraftäter, der den Beamten bei seiner Festnahme zunächst entkommen worden war, nach intensiver Fahndung einen Tag später in Passau festnehmen.

Die Polizei fahndete unter anderem mit einem Hubschrauber nach dem 24-Jährigen. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Der 24-Jährige soll gegenüber einer 34-jährigen Bekannten in der Nacht zum Donnerstag sexuell übergriffig geworden sein. Das teilte die Polizei mit. Weitere Details zur Tat gaben die Behörden nicht bekannt.

Als die Beamten ihn am Donnerstag gegen 13 Uhr mit Haftbefehl und Durchsuchungsbeschluss in seiner Wohnung in Passau festnehmen wollten, flüchtete der junge Mann mit einem Sprung aus einem Fenster.

Bei der anschließenden Fahndung kam unter anderem ein Hubschrauber zum Einsatz. Am Freitag gegen 16 Uhr konnte der Tatverdächtige von Einsatzkräften der Kripo Passau schließlich festgenommen werden.

Der mutmaßliche Sexualstraftäter wurde am Samstag beim Amtsgericht Passau vorgeführt und der Haftbefehl bestätigt, wie die Polizei mitteilte.