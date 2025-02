Nach Fund von Babyleiche in Sachsen: Haftbefehl gegen 23-Jährige

Freital - Nach dem schrecklichen Fund einer Babyleiche auf einem Abfallhof in Freital bei Dresden wurde gegen eine Frau (23) Haftbefehl beantragt. Sie steht unter Verdacht des Totschlags.

Durch einen Zeugenhinweis wurden die Ermittler dann auf die 23-Jährige aufmerksam und nahmen sie am 12. Februar vorläufig fest. Einen Tag später stellte die Dresdner Staatsanwaltschaft dann beim Amtsgericht Dresden einen Antrag auf Erlass eines Haftbefehls.

Dessen Leiche wurde dann am vergangenen Freitag auf dem Gelände eines Abfallunternehmens in Freital entdeckt.

Ihr wird vorgeworfen, zu einem bisher noch nicht genau bekannten Zeitpunkt vor dem 7. Februar an einem unbekannten Ort ein weibliches Kind geboren zu haben. Das Baby kam lebend auf die Welt.

Wie die Staatsanwaltschaft Dresden am Donnerstag mitteilte, steht eine 23-jährige Deutsche im Visier der Ermittler.

Die Beschuldigte soll noch am heutigen Donnerstag vor einen Haftrichter treten. "Der Haftbefehl ist erlassen und vollzogen, die Frau befindet sich für weitere Ermittlungen in U-Haft. Sie hat zu den Vorwürfen keine Angaben gemacht", so Oberstaatsanwalt Jürgen Schmidt (50).

Die weiteren Ermittlungen dauern an und werden "noch einige Zeit" in Anspruch nehmen, heißt es in der Mitteilung. Die Behörden danken derweil allen Hinweisgebern.

Originalartikel von 13.33 Uhr, zuletzt aktualisiert um 14.26 Uhr.