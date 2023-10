Nach Millionen-Coup in Tresorräumen: Polizei zeigt Tatfahrzeug und Behältnisse

Der besonders schwere Diebstahl soll sich am Samstag, den 19. November 2022, in der Fasanenstraße in Charlottenburg ereignet haben.

In solchen Behältnissen wurden die gestohlenen Luxusuhren aufbewahrt. © Polizei Berlin

Die bei der Tat entwendeten 996 Luxusuhren wurden von dem Uhrenhändler in speziellen Lagerboxen aufbewahrt. Dabei handelt es sich den Angaben der Polizei zufolge nicht um die Original-Verpackungen der jeweiligen Uhrenmarke.



Hierzu fragt die Kriminalpolizei:

Wer kann Angaben zu den abgebildeten Behältnissen machen?

Wem wurden Uhren beziehungsweise diese Behältnisse angeboten?

Wer kann Angaben zum Verbleib der Tatbeute oder den Lagerboxen machen?

Wer kennt den abgebildeten Mann und kann Angaben zu seiner Identität und/oder seinem Aufenthaltsort machen?

Wer hat die Tatverdächtigen vor, während oder nach der Tat gesehen?

Wer kann Angaben zum Verbleib der Beute machen?

Wer kann sonstige sachdienliche Angaben zu der gesuchten Person und zur Tat machen?

Die Staatsanwaltschaft Berlin hat für Hinweise, die zur Ermittlung und Ergreifung des Tatverdächtigen führen, eine Belohnung in Höhe von 5.000 Euro ausgesetzt. Darüber hinaus hat eine Firma zusätzlich eine Belohnung in Höhe von 20.000 Euro ausgelobt.

Hinweise nimmt eine Fachdienststelle des Landeskriminalamtes am Tempelhofer Damm 12 in 12101 Berlin-Tempelhof unter der Rufnummer (030) 4664-944404, außerhalb der Dienstzeiten ein auf diese Nummer geschalteter Anrufbeantworter oder per E-Mail an lka443.info@polizei.berlin.de sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.