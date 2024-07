08.07.2024 14:07 Nach schwerem Verkehrsunfall: Radfahrer (†74) erliegt seinen Verletzungen

Ein 74 Jahre alter Radfahrer erlag am Sonntag in einem Krankenhaus mehrere Tage nach einem Verkehrsunfall in Berlin seinen Verletzungen.

Von Laura Voigt

Wie die Polizei am Montag mitteilte, ereignete sich der Unfall am 28. Juni dieses Jahres im Stadtteil Spandau. Hierbei soll der 74-Jährige mit seinem Elektrofahrrad auf der Tegler Brücke entlang gefahren sein, als er aus unerklärten Gründen gegen ein Verkehrsschild krachte und auf den Boden schlug. Bei dem Aufprall erlitt er schwere Kopfverletzungen. Vor Ort leisteten medizinische Rettungskräfte erste Maßnahmen und brachten ihn anschließend in ein Krankenhaus. Dort erlag der Senior am Sonntagnachmittag seinen Verletzungen. Der Ermittlungen zum Unfallhergang führt weiterhin ein Fachkommissariat der Polizei.

