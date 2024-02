Nach Tod eines 16-Jährigen in Skatepark: Polizei hat erste Hinweise

Meinerzhagen - Im Fall einer Schlägerei zwischen Jugendlichen in einem Skatepark im Sauerland und dem Tod eines 16-Jährigen in dem Zusammenhang ermittelt die Polizei weiterhin auf Hochtouren.

In diesem Skatepark kam es am 30. Januar zur brutalen Auseinandersetzung. © Alex Talash/dpa

Es seien erste Hinweise eingegangen, sagte ein Sprecher am heutigen Freitag.

Die Ermittler hatten zuvor darauf hingewiesen, dass sie Zeugen und Beweismittel suchen und dass relevantes Material auch anonym eingereicht werden könne.

Der 16-Jährige, der bei dem Vorfall am 30. Januar in dem Skatepark in Meinerzhagen (Märkischer Kreis) lebensbedrohliche Verletzungen erlitten hatte, war am gestrigen Donnerstag im Krankenhaus gestorben.

Nach bisherigen Erkenntnissen war es zu einer Schlägerei zwischen zwei Gruppen von Jugendlichen gekommen. Zu einem Bericht der "Bild", demzufolge der 16-Jährige zwischen den Gruppen vermitteln wollte, äußerte sich der Polizeisprecher nicht.

Nach der Tat waren mehrere Personen in unterschiedliche Richtungen geflüchtet. Eine Mordkommission nahm Ermittlungen gegen mehrere Tatverdächtige auf.