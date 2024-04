Nach Tod von Tim (†28): Skeptische Zeugen melden "falsche" Ermittlerin

Görlitz - Nachdem Tim (†28) am 15. April tot auf der Melanchthonstraße in Görlitz aufgefunden wurde, meldeten sich Nutzer von Social Media zu Wort. Die Rede sei von einer falschen Ermittlerin zu dem Fall gewesen. Doch jetzt erklärt die Polizei : Das stimmt nicht!

Die vermeintlich falsche Visitenkarte kursierte bei Facebook. © Facebook/privat

Dies meldete die Polizeidirektion Görlitz am heutigen Donnerstag.

In einem sozialen Netzwerk kursierte das Bild einer im Briefkasten gefundenen Visitenkarte einer Ermittlungsbeamtin. Darauf zu finden: ein Absender, die Mobilnummer sowie der Hinweis, bitte zurückzurufen. Einige User zweifelten jedoch an der Echtheit, vermuteten Betrüger am Werk und verweigerten den Rückruf.

Dabei handelt es sich jedoch um eine echte Ermittlerin! Laut Polizei hinterlässt die Kripo derartige Karten in Briefkästen möglicher Zeugen, die nicht persönlich angetroffen werden konnten. Um keinen Rückruf zu verpassen, hinterlassen diese ihre Dienstnummer.