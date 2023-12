Nach tödlichem Polizeieinsatz in Mannheim: Obduktions-Ergebnis liefert Ursache

Mannheim - Ein von der Polizei angeschossener 49-jähriger Mannheimer ist laut dem vorläufigen Obduktionsergebnis an den Schussfolgen gestorben.

Am Mittwoch haben hunderte Menschen des Toten bei einer Mahnwache gedacht. © Dieter Leder/dpa

"Das endgültige Obduktionsergebnis sowie das Ergebnis ergänzend in Auftrag gegebener Untersuchungen stehen noch aus", teilten die Mannheimer Staatsanwaltschaft und das Landeskriminalamt (LKA) Baden-Württemberg am Freitag mit. "Mit deren Vorlage ist erst in mehreren Wochen zu rechnen."

Der 49-Jährige hatte der Mitteilung zufolge am vergangenen Samstag die Polizei alarmiert.

Als die Beamten ankamen, soll der Mann mit einem Messer bewaffnet auf der Straße gestanden und die Polizisten bedroht haben. In der Folge schoss einer der Beamten auf den Mann.