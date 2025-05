Nach tödlichen Polizeischüssen: Bewegende Trauerfeier für Lorenz (†21)

In Oldenburg ist ein Mann von der Polizei erschossen worden. Er hatte mehrere Menschen mit Reizgas verletzt und griff anschließend auch die Beamten an. © NonstopNews/Gerrit Schröder

Ein Polizist hatte in der Nacht zum Ostersonntag in der Oldenburger Innenstadt fünfmal in Richtung des jungen Mannes geschossen. Laut Obduktion wurde Lorenz an der Hüfte, am Oberkörper und am Kopf verletzt. Drei Schüsse trafen ihn von hinten, ein vierter Schuss soll ihn am Oberschenkel gestreift haben.

Er starb noch am Einsatzort. Der Schütze ist vorläufig nicht im Dienst. Gegen den 27-Jährigen wird wegen Totschlags ermittelt. Das ist in einem solchen Fall üblich, die genauen Hintergründe sind noch unklar.

Aktivistinnen und Aktivisten befürchten, dass die Schüsse auf den Schwarzen einen strukturellen rassistischen Hintergrund haben könnten und fordern eine umfassende Aufklärung. Der 21-Jährige soll zuvor vor einer Diskothek Reizgas versprüht und mehrere Menschen leicht verletzt haben.