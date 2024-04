Nackter Einbrecher (24) fühlt sich wie Zuhause, doch dann wachen die Bewohner auf!

Mannheim - Eine Osterüberraschung der etwas anderen Art: Ein nackter Einbrecher stattete einer fremden Mannheimer Wohnung am Sonntag einen "Besuch" ab.

Der Einbrecher (24) war in keiner guten Verfassung und wurde in eine Klinik gebracht. (Symbolbild) © Bildmontage: dpa/Arne Dedert, dpa/Boris Roessler

Die Inhaber einer Wohnung in der Löwitstraße wurden am frühen Sonntagmorgen von einem Fremden überrascht. Dieser brach in die Räumlichkeiten ein, hatte allerdings nichts Böses im Sinn, wie die Polizei mitteilte.

Der 24-Jährige benutzte die Dusche, bediente sich an der Kleidung der Bewohnerin und machte es sich im Wohnzimmer bequem.

Aufgrund eines möglichen Einbruchs rückte die Polizei mit verstärkten Kräften an. Der sichtlich verwirrte sowie dehydrierte Mann ließ sich jedoch widerstandslos festnehmen.