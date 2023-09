Neptun im Park Sanssouci fehlt der Dreizack - 1000 Euro Belohnung für Hinweise!

Er wurde der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg zurückgegeben, damit er nach der notwendigen Restaurierung wieder am ursprünglichen Ort angebracht werden kann.

Durch die Zerstörungswut sei ein Gesamtschaden von mindestens 66.500 Euro entstanden, wie die Polizei am Mittwoch informierte.

Nach Angaben der Ermittler soll die etwa zehn Meter hohe Grotte sowie die Figur am Sonntag (19. Februar) beschädigt worden seien.

Die Polizei sucht nach dem oder den Tätern, die für die Sachbeschädigung verantwortlich sind. © Polizei Brandenburg (Bildmontage)

Hinweise, die zur Aufklärung der Straftat oder zur Ergreifung des Täters oder der Täter führen, werden von der Staatsanwaltschaft mit 1000 Euro belohnt.

Dabei gilt die Belohnung ausschließlich für Privatpersonen und nicht für Amtsträger, zu deren Berufspflicht die Verfolgung von strafbaren Handlungen gehört, wie die Ermittler betonen.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe und fragt:

Wer kann Hinweise zu dem oder den Tätern geben?

Wer hat am 19. Februar oder in den Tagen danach Beobachtungen gemacht, die mit der Beschädigung in Zusammenhang stehen können?

Wer hat möglicherweise den Dreizack in den Tagen zwischen dem 19. und 24. Februar wo gesehen?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Potsdam unter Angabe der Fahndungsnummer (70-23) über die Telefonnummer 0331 5508-0 oder per Mail an KD2.pdwest@polizei.brandenburg.de entgegen, alternativ auch via Internet unter www.polizei.brandenburg.de oder direkt unter polbb.eu/Hinweis.