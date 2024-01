Neun Frauen und Kinder starben bei Wohnhaus-Brand: Darum wird jetzt wieder ermittelt

Frankenthal - Fast 16 Jahre nach einem Wohnhausbrand mit neun Toten in Ludwigshafen hat die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen wieder aufgenommen.

Ein Informant habe diese gesehen und sich gemeldet - demnach sollen sich zwei Männer in einem türkischen Gefängnis über den Brand unterhalten haben, wie es hieß. Dazu sagte Ströber, er widerspreche dem nicht.

"Der Schritt erfolgte aufgrund von Hinweisen", sagte der Leitende Oberstaatsanwalt Hubert Ströber am heutigen Dienstag in Frankenthal.

Bei dem Brand in der zweitgrößten Stadt in Rheinland-Pfalz am 3. Februar 2008 waren vier türkischstämmige Frauen und fünf Kinder getötet worden. Bei der Einstellung der Ermittlungen war Fahrlässigkeit als wahrscheinlichste Ursache genannt worden.

Das verheerende Feuer hatte auch in der Türkei für Entsetzen gesorgt.

Die Regierung in Ankara schickte eigene Ermittler nach Ludwigshafen, und der damalige Regierungschef und heutige Präsident Recep Tayyip Erdogan besuchte wenige Tage nach dem Brand den Ort der Katastrophe.