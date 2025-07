16.07.2025 14:37 Notruf-Ausfall in NRW: Das steckt dahinter

An zahlreichen Orten in Nordrhein-Westfalen ist wegen einer technischen Störung die Polizei-Notrufnummer 110 am Morgen kurzzeitig nicht erreichbar gewesen.

Von Yuriko Wahl-Immel Düsseldorf - An zahlreichen Orten in Nordrhein-Westfalen ist wegen einer technischen Störung die Polizei-Notrufnummer 110 am Morgen kurzzeitig nicht erreichbar gewesen.

Technische Störung beim Telefonanbieter ist die Ursache

34 von 47 Polizeibehörden waren betroffen

Bürger wurden zur Notrufnummer 112 der Feuerwehr verwiesen

Mehrere Polizeibehörden informierten darüber die Öffentlichkeit. Bürgerinnen und Bürgern wurde geraten, stattdessen die Notrufnummer der Feuerwehr 112 zu verwenden. In einigen Fällen konnte aber schnell wieder Entwarnung gegeben werden. Eine Sprecherin des Landesamts für Zentrale polizeiliche Dienste sagte auf dpa-Anfrage, Techniker seien nach Eingang der Störungsmeldung gegen 07 Uhr umgehend an die Problemlösung gegangen. Betroffen waren demnach 34 Polizeibehörden von insgesamt 47 Polizeibehörden im Land. Für die Bürger sei die Störung wohl nur einige Sekunden lang spürbar gewesen, schilderte die Sprecherin. Die Ursache liege beim Telefonanbieter, berichtete das Landesamt LZPD als Service- und Technikbehörde der Polizei. Dort gebe es eine technische Störung. Daran werde im Hintergrund weiter gearbeitet. Die Nummer 110 könne aber überall im Land wieder gewählt werden. Es sei davon auszugehen, dass durch die sehr kurze Störung keine Notrufe verloren gegangen seien, betonte die Sprecherin. Erstmeldung am Mittwoch um 09.07 Uhr, Update um 14.35 Uhr.

