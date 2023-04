"Car-Freitag" in NRW: Bisher kaum Raser und getunte Autos

Köln - Lauter Motorensound statt stiller Feiertag? Die Polizei in Nordrhein-Westfalen hat am sogenannten Car-Freitag Auto-Tuner und -Poser ins Visier genommen.

Der "Car-Freitag" ist der traditionelle Saisonstart für Auto-Tuner und -Poser. © Roland Weihrauch/dpa

Die Bilanz bis zum Freitagnachmittag: bisher kaum Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung. Das teilten die Polizeidienststellen in Münster, Düsseldorf, Köln und Dortmund der dpa auf Nachfrage mit.

Unter dem Motto "Rot für Raser" waren in mehreren Städten verstärkte Kontrollen der Autoposer- und Tunerszene geplant, für die der Karfreitag traditionell der Saisonauftakt ist. "Es gab eine größere Gruppe mit teuren, schnellen Sportwagen auf dem Weg zur Nürburgring-Rennstrecke, sonst war es auf der Autobahn eher ruhig", sagte ein Polizeisprecher über die Autobahnen 1 und 61 bei Losheim im Landkreis Euskirchen.

Die Kontrollen seien bis in die Nacht geplant, hieß es von der Polizeidienststelle in Köln. Auch in Münster, Düsseldorf und Dortmund bleiben die Beamten weiter verstärkt im Einsatz. Besonders ab den Abendstunden rechne man mit mehr Rasern und getunten Autos.