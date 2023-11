16.11.2023 06:06 Schwer verletzter Mann in Nürnberger Parkhaus entdeckt: Kripo ermittelt

In Nürnberg wurde ein schwer verletzter Mann in einem Parkhaus in der Altstadt entdeckt.

Von Benedikt Zinsmeister, Friederike Hauer

Nürnberg - Ein schwer verletzter Mann ist in einem Nürnberger Parkhaus gefunden worden. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise. Einsatzautos der Polizei stehen vor dem Nürnberger Parkhaus. © vifogra Laut Polizeiangaben alarmierte eine Mitarbeiterin des Parkhauses "Hauptmarkt" in der Augustinerstraße gegen 20.20 Uhr die Rettungskräfte, nachdem sie bei einem Rundgang in der siebten Etage des Parkhauses den Schwerverletzten entdeckt hatte. Der Mann wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, wo eine Notoperation durchgeführt wurde. Die Identität des Mannes sowie die Hintergründe waren zunächst unklar. Die Ermittler konnten nicht ausschließen, dass es sich um eine Gewalttat handelte. "Zum Verletzungsbild können zum jetzigen Zeitpunkt aus ermittlungstaktischen Gründen keine Angaben gemacht werden", so die Polizei. Vor Ort sicherte die Kriminalpolizei Spuren. Personen, die das Parkhaus verlassen wollten, wurden fotografiert und deren Personalien festgestellt. Zur Absuche des Parkhausdaches wurde ein Polizeihubschrauber hinzugezogen. Die Mordkommission der Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Personen, die im Laufe des Mittwochs auffällige Feststellungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 091121123333 zu melden. Erstmeldung vom 15. November um 22 Uhr; aktualisiert am 16. November um 6.06 Uhr

Titelfoto: vifogra