Polizei erschießt Mann beim Versuch, ihn zu verhaften

Nürnberg - Bei einem Verhaftungsversuch in Nürnberg hat die Polizei auf einen Mann geschossen und ihn tödlich verletzt.

Polizisten haben den Einsatzort in der Nürnberger Südstadt abgesperrt. © NEWS5 / Sven Grundmann

Zwei Beamte einer Streife seien am Dienstagmorgen zu der Wohnung an der Ecke Heisterstraße und Spießstraße in der Südstadt gefahren, um den Mann wegen eines offenen Haftbefehls festzunehmen, sagte ein Polizeisprecher. Doch der Betroffene habe sich gewehrt.

Die Polizisten hätten daraufhin auf den Mann geschossen, ihn getroffen und schwer verletzt. Trotz Reanimationsversuchen sei der Verletzte gestorben.

Wie viele Schüsse fielen, blieb zunächst ebenso unklar wie die Frage, weshalb Haftbefehl gegen den Mann erlassen worden war.

Ob er selbst bewaffnet war oder nicht, blieb vorerst ebenfalls offen.