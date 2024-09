02.09.2024 18:15 Falsche Polizisten kontrollieren Jugendliche - das hat ein Nachspiel!

Was ging nur in ihrem Kopf vor sich? Mehrere Jugendliche trinken Alkohol. Eine Gruppe angeblicher Polizisten spricht sie in Bayern an und fragt nach dem Alter.

Oberstdorf - Was ging nur in ihrem Kopf vor sich? Mehrere Jugendliche trinken Alkohol, eine Gruppe angeblicher Polizisten spricht sie an und fragt nach dem Alter. Die Aktion hat für die falschen Beamten ein böses Nachspiel! Letztendlich mussten die echten Polizeibeamten ran. (Symbolbild) © Peter Kneffel/dpa Fünf Menschen sollen sich in Oberstdorf (Landkreis Oberallgäu) als Zivilpolizisten ausgegeben haben. Die Gruppe habe dabei die jungen Menschen am vergangenen Samstag gefragt, ob sie dafür denn bereits alt genug seien, sagte ein Polizeisprecher. Sie waren aber bereits volljährig. Eine der befragten Personen soll sich dann kurzerhand an die richtige Polizei gewendet haben. Das Nachspiel: Die Gruppe muss sich im Freistaat nun wegen Amtsanmaßung verantworten.

Titelfoto: Peter Kneffel/dpa