"Oh LOL, hier ist ne Kamera!" - Polizei fahndet mit skurriler Aufnahme nach Einbrechern!

Dresden - Die Polizei fahndet mit den Aufnahmen einer Überwachungskamera nach zwei Unbekannten, die zu Neujahr in Dresden in mehrere Gartenlauben eingebrochen sind. Eine davon zündeten die Täter sogar an. Die Flammen beschädigten ein weiteres Gartenhäuschen.

Die Polizei Dresden fahndet nach zwei Einbrechern, die eine Überwachungskamera wohl etwas zu spät erblickt hatten. (Symbolbild) © Norbert Neumann

Am Dienstag veröffentlichte die Polizeidirektion Dresden die Aufnahmen einer Überwachungskamera, welche die beiden Täter bei ihrem Einbruch in einer Gartensparte auf der Robert-Weber-Straße in Dölzschen am 1. Januar filmte.

Zu sehen sind zwei junge Männer, die gegen 21.15 Uhr mit Taschenlampe und Axt bewaffnet ein Gartenhäuschen aufbrechen und die Kamera zunächst gar nicht bemerken.

Als sie die Kamera schließlich bemerken, versuchen sich die beiden Unbekannten zu bedecken und zerstören schließlich die Technik.

Doch da war es bereits zu spät: Die Polizei fahndet nun mit dem Videomaterial, das aus rechtlichen Gründen über diesen Link aufgerufen werden kann, nach den beiden Einbrechern. Auch ein Gespräch der beiden konnte aufgezeichnet werden.

"Oh LOL, hier ist 'ne Kamera", sagte etwa einer der beiden. "Wollen wir die einfach abbrechen?" oder "Oh Junge, die ist f*cking fest" sind weitere der teils skurrilen Zitate, die eingefangen werden konnten.