13.06.2025 12:52 Ohne Führerschein, aber im Vollrausch: Promille-Fahrt endet in Tankstelle

Was als harmloser Trinkabend in Berlin-Köpenick begann, endete für drei Personen mit einem Crash an der Tankstelle.

Von Laura Voigt

Berlin - Was als harmloser Trinkabend in Berlin-Köpenick begann, endete für drei Personen mit einem Unfall an der Tankstelle.

Alles in Kürze Drei Personen fahren betrunken zur Tankstelle in Berlin-Köpenick.

Frau ohne Führerschein fährt in die Wand der Tankstelle.

Eigentlicher Fahrer und Frau haben keinen Führerschein.

Atemalkoholtest: 1,8 Promille für den Mann, 1,1 Promille für die Frau.

Beide mussten zur Blutentnahme auf der Polizeiwache. Mehr anzeigen Mit durchgedrückten Gaspedal raste die Frau in die Tankstelle. © Polizei Berlin Das Trio traf sich nach Angaben der Polizei am vergangenen Donnerstagabend zum Trinken. Doch irgendwann war der Alkohol alle. Daraufhin fuhren die drei gemeinsam zur nächsten Tankstelle. Wie später auf den Überwachungskameras zu sehen war, stieg eine Frau aus und besorgte den Alkohol. Anschließend setzte sie sich ans Steuer - auf Wunsch des eigentlichen Fahrers. Polizeimeldungen Diebes-Trio plündert Drogerie-Regale: Polizei sucht diese Männer! Doch statt kurz zu überlegen, drückte sie nach dem Einkauf aufs Gaspedal und fuhr direkt in die Wand der Tankstelle. Eine anschließende Untersuchung ergab, dass weder die Frau noch der eigentliche Fahrer im Besitz eines Führerscheins sind. Es entstand ein erheblicher Schaden. © Polizei Berlin Der Mann pustete bei einem Atemalkoholtest 1,8 Prozent, die Frau 1,1 Prozent. Beide mussten daraufhin zur Blutentnahme auf der Polizeiwache. Ob der dritte Passagier ebenfalls stark betrunken war, ist unklar.

Titelfoto: Polizei Berlin