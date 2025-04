03.04.2025 14:25 8.786 Enkel will nicht in die Schule: Oma macht kurzen Prozess

Ein Junge in Mittelfranken will nicht in die Schule. Seine Oma schafft es nicht, sich gegen den Enkel durchzusetzen. Am Ende muss die Polizei kommen.

Von Annkathrin Stich Ansbach - Weil ihr 14 Jahre alter Enkel nicht in die Schule gehen wollte, hat seine Oma in Mittelfranken die Polizei alarmiert. Die Polizei sorgte dafür, dass ein Junge in Ansbach in die Schule ging. (Symbolbild) © David Inderlied/dpa Die 76-Jährige konnte sich nicht gegen den Jungen durchsetzen, wie die Polizei mitteilte.

Als eine Polizeistreife am Dienstag bei ihm zu Hause in Ansbach vorbeikam, schlief der 14-Jährige demnach. Nach einer Ansprache hätten ihn die Polizisten zur Schule begleitet und seinem Lehrer übergeben. Polizeimeldungen Großer Polizei-Einsatz in Wetzlar: Zwei Menschen verletzt Schulverweigerung stellt in Bayern eine Ordnungswidrigkeit dar und kann mit einem Bußgeld bis zu 1000 Euro bestraft werden. In Ausnahmefällen kann die Schulpflicht auch zwangsweise durchgesetzt werden. Dann werden die Kinder von der Polizei abgeholt und zur Schule gebracht.

Titelfoto: David Inderlied/dpa