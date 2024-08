Opel-Fahrer wirkt bei Kontrolle "übermäßig nervös": Dann erkennen Zivilbeamte, was los ist

Elsdorf - Bei einer Verkehrskontrolle hat die Polizei im Rhein-Erft-Kreis jüngst nicht schlecht gestaunt, denn im Inneren eines Wagens entdeckten die Beamten ein Geheimversteck, in dem ein 32-Jähriger allerhand Chemikalien transportiert hatte. Sofort schöpfte die Polizei einen konkreten Verdacht!

In dem Opel Vivaro entdeckten die Ermittler ein Geheimversteck, in dem der 32-jährige Fahrer unter anderem verdächtige Stoffe transportiert hatte. © Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Nach Angaben der Ordnungshüter waren Zivilfahnder am Donnerstag (15. August) gegen 14.15 Uhr auf der A4 Richtung Olpe unterwegs, als sie auf den Opel-Vivaro-Fahrer aufmerksam wurden, der in hohem Tempo in dieselbe Richtung unterwegs war.

Die Beamten entschieden sich kurzerhand zu einer Kontrolle des Mannes und stoppten seinen Kleintransporter wenig später zwischen den Anschlussstellen Merzenich und Elsdorf.

Bei der anschließenden Kontrolle wirkte der 32-Jährige auf die Kräfte jedoch "übermäßig nervös" und konnte auch keinen Ausweis vorzeigen.

Als die Ordnungshüter dann einen genauen Blick ins Innere des Transporters warfen, wurde auch klar, wieso dem Mann die Nerven flatterten: Dank ihres geschulten Auges entdeckten die Beamten ein Schmuggelversteck zwischen der Rücksitzbank und der Ladefläche des Wagens!