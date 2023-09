Lage eskaliert vollkommen: Paar streitet in Zug, Reisender greift ein - und wird attackiert!

Moosburg an der Isar - Er wollte lediglich schlichten! Weil er versucht hat, ein streitendes Paar auf einer Zugfahrt in Oberbayern zu trennen, ist ein 54-Jähriger gewürgt und geschlagen worden.

Beamte der Bundespolizei mussten nach dem erschreckenden Zwischenfall in dem Regionalzug in Bayern anrücken. (Symbolbild) © picture alliance/dpa

Auch eine unbeteiligte Reisende (42) sei bei der Auseinandersetzung durch Pfefferspray verletzt worden, teilte die Bundespolizei am Freitag mit.

Demnach war es in der Regionalbahn zwischen München und Regensburg bei Moosburg an der Isar im Landkreis Freising nach 22 Uhr am gestrigen Donnerstag aus noch unbekannter Ursache zu einem Streit zwischen einem Ehepaar gekommen.

Dabei habe der 29-jährige Mann seine ein Jahr ältere Frau mehrmals gegen eine Wand geschubst.

Mehrere Reisende schritten ein! Ein 54-Jähriger versuchte, das Paar zu trennen. Der 29-Jährige soll ihn gewürgt und ihm ins Gesicht geschlagen haben.

Auch seine Frau richtete sich gegen den Helfer.