Passanten entdecken herrenlosen Hund, wenig später wird eine Leiche gefunden

Bremen - Im Bremer Stadtteil Horn-Lehe wurde am Dienstagvormittag ein 78 Jahre alter Mann tot aus dem Langenkampssee geborgen. Passanten hatten zuvor einen herrenlosen Hund sowie Kleidungsstücke am Ufer entdeckt und daraufhin den Notruf verständigt.

Alles in Kürze

Nach derzeitigem Stand gehen die Ermittler nicht von einem Suizid oder Fremdverschulden aus, sondern es wird von einem krankheitsbedingten Todesfall ausgegangen, so ein Sprecher der Polizei Bremen gegenüber TAG24 .

Taucher der Feuerwehr Bremen suchten daraufhin den See ab und fanden kurze Zeit später den leblosen Körper des Mannes im Wasser.

Wie die Polizei mitteilte, wurden die Einsatzkräfte gegen 11 Uhr alarmiert, nachdem in der Umgebung keine zugehörige Person ausfindig gemacht werden konnte.

Die Ermittlungen zur genauen Todesursache dauerten aber noch an. Der Hund des Verstorbenen wurde in die Obhut von Nachbarn übergeben, so der Sprecher weiter.