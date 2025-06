02.06.2025 16:47 2.169 Passanten entdecken Leiche in Stadtpark-Teich

In Geithain ist am Montag eine Leiche in einem Teich gefunden worden.

Von Jan-Gerrit Vahl

Geithain - Im Stadtpark in Geithain ist am Montag die Leiche einer Frau aufgefunden worden. Die Todesursache ist zunächst nicht bekannt. Alles in Kürze Leiche einer Frau in Geithainer Stadtpark-Teich gefunden

Die 63-jährige Frau wurde von Passanten entdeckt

Polizei und Feuerwehr bargen die Leiche

Todesursache ist zunächst unbekannt

Obduktion und Todesermittlungsverfahren eingeleitet Mehr anzeigen Auf einer Parkbank am Teichrand fanden die Beamten einen offenbar herrenlosen Rucksack. © EHL Media/Dietmar Thomas Wie die Polizei mitteilte, wurden die Beamten gegen 7 Uhr in den Stadtpark in der Nähe der Bahnhofsstraße gerufen. Passanten hatten zuvor eine leblose Person im Wasser des Teiches entdeckt und den Notruf gewählt. Wie Polizeisprecherin Sandra Freitag auf TAG24-Nachfrage bestätigte, handelt es sich bei der Verstorbenen um eine 63-jährige Frau. Die Polizei zog Kräfte der Feuerwehr hinzu, um die Leiche aus dem Wasser zu bergen, und riegelte den Teich weiträumig ab. Die genauen Todesumstände sind zunächst unklar. In diesem Teich wurde am Montagmorgen die Leiche einer Frau gefunden. © EHL Media/Dietmar Thomas Die Polizei sperrte den Teich großräumig ab und war mit mehreren Einsatzfahrzeugen vor Ort. © EHL Media/Dietmar Thomas Die Polizei hat die Obduktion der Leiche veranlasst und ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet. Auch die Möglichkeit einer Selbsttötung kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden.

Titelfoto: EHL Media/Dietmar Thomas