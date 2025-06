Passanten entsetzt: Roller-Fahrer düst mit steifem Penis durch die Stadt

Die Polizei fahndet nach einem perversen Roller-Fahrer aus Ludwigsburg. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa

Der widerwärtige Vorfall von Exhibitionismus ereignete sich am Montagabend an der Hindenburgstraße in Ludwigsburg (Baden-Württemberg), wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Gegen 19.10 Uhr beobachteten zwei Frauen (22, 56) auf dem Bürgersteig den Roller-Fahrer dabei, wie er zunächst an ihnen vorbeifuhr und in die Jägerhofallee abbog.

Kurz darauf kam er ihnen wieder entgegen - diesmal wehte jedoch sein erigiertes Glied im Fahrtwind. Mit seinem heraushängenden Penis drehte der Mann anschließend noch einige Runden über die Hindenburgstraße, ehe er sich aus dem Staub machte.

Mit folgender Personenbeschreibung fahndet die Polizei nach dem perversen Roller-Fahrer: