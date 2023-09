Pferdeanhänger angezündet! Polizei sucht nach perfidem Feuerteufel

Neuss – Perfide Tat in Neuss! Unbekannte sollen mit Absicht einen abgestellten Pferdeanhänger angezündet haben.

Dennoch ist der entstandene Schaden beachtlich. Obwohl das Feuer am gestrigen Sonntag gegen 0.45 Uhr zügig gelöscht werden konnte, wurden Teile der Verkleidung der Hinterachse durch die Flammen vollständig zerstört.

Die Ermittler gehen zurzeit von einer mutwilligen Brandlegung aus, wie ein Polizeisprecher am heutigen Montag mitteilte.

Wer in der Nacht auf Sonntag am Corneliusweg verdächtige Beobachtungen gemacht hat, die mit dem Brand zu tun haben könnten, soll sich unter der Rufnummer 02131 3000 mit der Polizei in Verbindung setzen.