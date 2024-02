14.02.2024 17:22 Planenschlitzer schlagen zu: 180.000 Euro Schaden

An der A2 in Sachsen-Anhalt schlugen in den letzten Tagen Planenschlitzer zu. Zwei Lkw haben durch Unbekannte einen Teil ihrer teuren Fracht verloren.

Von Robert Lilge

Möckern - Unbekannte haben auf einem Parkplatz an der A2 bei Möckern (Landkreis Jerichower Land) einen Lastwagen leergeräumt. Durch Schlitze in den Planen der Lkw-Anhänger verschaffen sich die Diebe zunächst einen Überblick über die geladene Fracht. (Symbolbild) © Zentralbild/dpa-Zentralbild/dpa Der Fahrer auf dem Parkplatz Ihlegrund habe zunächst nichts davon mitbekommen, teilte die Polizeiinspektion Magdeburg mit. Zum Tatzeitpunkt in der Nacht auf Mittwoch schlief der Fahrer in seiner Kabine im Führerhaus. Bei den Tätern handelt es sich um sogenannte "Planenschlitzer". Polizeimeldungen Mit dem Luftgewehr zum Faschingsumzug: Schuss verletzt Kind! Die Unbekannten haben demnach die Planen des Anhängers mehrmals aufgeschlitzt, um sich erst einen Überblick verschaffen zu können, welche Produkte der Lastwagen geladen hatte. Kurz darauf entfernten sie die Werksplomben und öffneten die Tür zum Anhänger. Als der Fahrer später den Diebstahl bemerkte, war es bereits zu spät. Die Täter waren mit erbeuteten Computermonitoren, Beamern und Flipcharts davongefahren. Ähnliches Geschehen einen Tag zuvor Abgestellte Lkw auf Autobahnparkplätzen sind bei Dieben beliebt. (Symbolbild) © Inga Kjer/dpa Einen gleichen Fall gab es bereits einen Tag zuvor. Auf dem Parkplatz Lorkberg an der A2 im Landkreis Börde wurden dabei ebenfalls Werksplomben vom Lkw-Anhänger entfernt und die Türen zur Ladefläche geöffnet. Die Diebe klauten dabei zwölf Kartons mit Industrienähmaschinen. Polizeimeldungen Diebstahl im großen Stil: Täter klauen 14 Motocrossräder Sie richteten damit einen Schaden von 180.000 Euro an, teilte die Polizei mit. In beiden Fällen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Bandendiebstahls eingeleitet. Hinweise von Zeugen können bei jeder Polizeidienststelle oder direkt beim Zentralen Verkehrs- und Autobahndienst unter Telefon 039204/720 gemeldet werden.

Titelfoto: Bildmontage: Carsten Rehder/dpa, Zentralbild/dpa-Zentralbild/dpa