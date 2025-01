Plötzliche Biss-Attacke: Alter Mann und Hund verletzt!

Möser - Am Sonntagnachmittag wurden im Jerichower Land ein älterer Herr und sein Hund von einem weiteren Vierbeiner angefallen. Die zwei wurden verletzt.

Ein Rentner und sein Haustier wurden im Jerichower Land von einem Wolfsspitz angegriffen. (Symbolbild) © 123RF/sergeytikhomirov

Gegen 13.45 Uhr war ein 87 Jahre alter Mann mit seinem Hund im Erlenweg in Möser (Sachsen-Anhalt) Gassi.

Plötzlich kam aus einem angrenzenden Grundstück ein weiterer Hund angelaufen, bei dem es sich um einem Wolfsspitz gehandelt haben soll, teilte das Polizeirevier Jerichower Land mit.

Das Tier sprang den Passanten an, sodass er stürzte. Dann biss der Spitz ihm in den Finger und seinem Hund in den Nackenbereich.

Nach der plötzlichen Attacke rannte der fremde Hund zu seinem Grundstück zurück. Bislang ist unklar, woher der Vierbeiner kam und wer sein Besitzer ist.