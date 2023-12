Polizei entdeckt Toten nach Laubenbrand in Tolkewitz!

Dresden - Bei den Löscharbeiten nach einem Laubenbrand an der Tolkewitzer Straße haben Einsatzkräfte am heutigen Donnerstagmorgen eine tote Person entdeckt.

Mit einem derart schrecklichen Fund haben die Feuerwehrleute nicht gerechnet. (Symbolbild) © André März

Wie die Polizei am frühen Nachmittag mitteilte, ging in der Nacht gegen 4 Uhr die Meldung ein, dass in einer Laube ein Feuer ausgebrochen sei.

Vor Ort angekommen, löschte die Feuerwehr den Brand. Nach den Arbeiten entdeckten Beamte der Polizei den Toten in dem Tolkewitzer Gartenhäuschen.

Ein hinzugerufener Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Seine Identität ist bislang unbekannt, so die Polizei weiter.

Kriminalisten untersuchen nun den Fundort.