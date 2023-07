18.07.2023 14:29 Polizei findet 18-Jährige schwer atmend in ihrem Erbrochenen

Von Christian Rüdiger

Saalfeld - Eine Streife der Bundespolizei hat am Montagabend in Saalfeld (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt) eine junge Frau in einem hilflosen Zustand entdeckt. Die Einsatzkräfte kümmerten sich um die gesundheitlich angeschlagene junge Frau (18). (Symbolfoto) © Friso Gentsch/dpa Die Beamten fanden die 18-Jährige im Bereich des Haupteingangs zur Bahnhofhalle. Dort lag sie in ihrem Erbrochenem und atmete sehr schwer. Die Polizisten erkannten den Ernst der Lage und forderten sofort einen Rettungswagen an. Allerdings ließ sich die junge Dame, die stark alkoholisiert war, nicht dazu bewegen, in den eingetroffenen Krankenwagen einzusteigen. Erst nach mehreren Ansprechversuchen durch die Bundespolizei, die Sanitäter und zwei anwesenden Freunde konnte die Frau dazu bewegt werden, sich in ein nahe gelegenes Krankenhaus bringen zu lassen. Aufgrund ihres Zustandes wurde sie in der Klinik medizinisch versorgt.

