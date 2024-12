Polizei kontrolliert rasanten Autofahrer, dann tut er etwas Kurioses

Northeim - Am Sonntagabend kontrollierte eine Polizeistreife einen auffälligen Autofahrer in Niedersachsen . Bei einer folgenden Überprüfung tat der Verdächtige etwas sehr Kurioses .

Die Polizei kontrollierte in Northeim einen Autofahrer, der unter Drogeneinfluss stand. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Gegen 21.30 Uhr hielten die Polizisten den 34 Jahre alten Autofahrer in der Straße An der Fluth in Northeim an und bemerkten sofort, dass der gebürtige Göttinger offenbar unter dem Einfluss von Drogen stand.

Der 34-Jährige ließ sich daraufhin auf einen Urintest ein und wurde mit auf die Wache genommen, teilte die Polizei Northeim mit. Während der Fahrt bemerkten die Beamten einen starken Marihuana-Geruch.

Als der Mann schließlich seine "Urinprobe" abgab, überraschte er die Beamten. Statt mit Pipi hatte der 34-Jährige den Becher mit Sperma gefüllt.

"Ein Testverfahren war mit dieser Flüssigkeit nicht möglich", teilte die Polizei weiter mit, "deshalb wurde gegen das Einverständnis des Mannes eine Blutprobenentnahme durchgeführt."