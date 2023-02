Polizei sucht in Waldstück nach Spuren in Mordfall von 1989

Lüneburg - Kommt noch einmal Bewegung in den Fall? Seit mehr als 30 Jahren ist der Mordfall um die 45-jährige Frühpensionärin Gitta Schnieder ungeklärt.

Der Mordfall um die 45-jährige Gitta Schnieder aus dem Jahr 1989 ist bis heute ungeklärt. © Polizeidirektion Lüneburg

Die Frau wurde am 10. April 1989 in den frühen Abendstunden auf einem Waldweg zwischen den Ortschaften Holm-Seppensen und Sprötze (Lohberger Forst/Dreimänner-Kiefer) im Landkreis Harburg durch einen Messerstich in den Hals getötet.

Jogger fanden kurze Zeit später ihre Leiche. Neben ihr wachte ihr Hund, ein schwarzer Pointer-Schäferhund-Mischling, mit dem sie zuvor zu einem Spaziergang aufgebrochen war.

Bis heute konnte der Mord an der Mutter eines damals sechsjährigen Sohnes nicht aufgeklärt werden. Der Täter läuft vermutlich noch immer frei herum.

Seit Montag hat sich in dem Fall nun wieder etwas getan. Rund 75 Einsatzkräfte suchen in einem weiträumig abgesperrten Waldgebiet bei Holm-Seppensen im Landkreis Harburg nach Beweismitteln, wie eine Polizeisprecherin auf TAG24-Nachfrage bestätigte.



Nachdem die Akten kriminalistisch neu ausgewertet worden waren, vermuten die Ermittler auf der zehn Hektar großen Fläche - das entspricht rund 14 Fußballfeldern - Beweismittel finden zu können. Dafür entfernten am Dienstag Polizeibeamte und Mitarbeiter des Technischen Hilfswerks das Unterholz. Denn noch immer fehlt zum Beispiel von der Tatwaffe jede Spur.