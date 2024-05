Polizei rettet japsenden Hund aus überhitztem Auto: Reaktion des Besitzers sorgt für Staunen

Troisdorf - In Troisdorf (Rhein-Sieg-Kreis) haben Polizisten einen Hund aus einem durch die hohen Temperaturen aufgeheizten Auto gerettet. Als der Besitzer des Tieres wenig später zurückkam, staunten die Beamten dann nicht schlecht.

Die Beamten wurden auf den japsenden Hund aufmerksam und handelten sofort. (Symbolbild) © 123RF/vera1703

Jahr für Jahr berichten Polizei und Feuerwehr von Hunden, die trotz sommerlicher Temperaturen von ihren Besitzern im Auto zurückgelassen werden. Obwohl mittlerweile eigentlich allgemein bekannt sein dürfte, welcher Gefahr die Tiere in den überhitzten Fahrzeugen ausgesetzt sind, lernen es einige Hundehalter einfach nicht!

So musste die Troisdorfer Polizei auch am Dienstagvormittag gegen 10.50 Uhr auf der Kölner Straße eingreifen, als die Einsatzkräfte auf einen japsenden Hund aufmerksam wurden, der in einem Mercedes Vito eingeschlossen war.



Zu diesem Zeitpunkt herrschten am nahe gelegenen Troisdorfer Rathaus bereits sommerliche 26 Grad, während dem Hund lediglich ein kleiner Spalt zum Luft holen blieb, der an einem der Fenster geöffnet worden war.

Dem eingeschlossenen Australian Shepard machte die Hitze im Inneren des Wagens sichtlich zu schaffen, sodass die Beamten nicht lange fackelten und sich Zugang zu dem Van verschafften, um die Fellnase aus ihrer misslichen Lage zu befreien. Anschließend versorgten die Retter den Hund mit Wasser.