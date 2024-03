Polizei schnappt bundesweit gesuchten Betrüger am Erfurter Hauptbahnhof

Erfurt - Ein per Haftbefehl gesuchter Mann ist der Bundespolizei in Erfurt ins Netz gegangen.

Der Bundespolizei ging am Erfurter Hauptbahnhof ein gesuchter Betrüger ins Netz. (Archivbild) © Martin Schutt/ZB/dpa

Die Beamten stellten bei einer Kontrolle eines 42-Jährigen am Erfurter Hauptbahnhof fest, dass dieser unter anderem wegen Betrugsvorwürfen gesucht wurde.

Nachdem ihn die Polizisten am Freitag erwischt hatten, wurde der Festgenommene am heutigen Samstagmittag beim Amtsgericht in Weimar einem Haftrichter vorgeführt.

Nachdem der vorliegende Haftbefehl richterlich bestätigt wurde, brachten ihn die Beamten in die Justizvollzugsanstalt nach Goldlauter.