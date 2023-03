Polizei stoppt Mercedes wegen überhöhter Geschwindigkeit und findet dann das!

Die Polizei fand in dem Auto allerhand Diebesgut. © Polizeiinspektion Ludwigslust

Wie ein Sprecher am Dienstag mitteilte, waren die Beamten bereits am Montagnachmittag fündig geworden. Bei der Kontrolle stellten sie Unmengen an hochprozentigem Alkohol, Parfüms und Hygieneartikel sicher, für die die beiden Männer in dem Auto keinen Kaufbeleg nachweisen konnten.

Die Polizei nahm die beiden polizeibekannten Polen mit und erstattete Anzeige wegen des Verdachts des Diebstahls und der Hehlerei. Der Warenwert wurde von den Einsatzkräften auf rund 2700 Euro geschätzt.

Die Ermittlungen zu dem Fall, insbesondere woher die Ware stammte, dauern noch an.