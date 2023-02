Polizei stoppt undichten Chemie-Lkw mit Laborabfällen auf A9

Hermsdorfer Kreuz - Auf der A9 am Hermsdorfer Kreuz hat die Polizei am Dienstagabend einen Lkw mit brennbaren und ätzenden Stoffen aus dem Verkehr gezogen.

Die Einsatzkräfte kümmerten sich um die undichten Kanister sowie die ausgelaufenen Flüssigkeiten. © Thüringer Polizei, Autobahnpolizeiinspektion

Die Beamten hatten den italienischen Sattelzug einer Kontrolle unterzogen, weil in der Vergangenheit immer wieder Lkws von italienischen Speditionen durch Verstöße auffällig geworden waren.

Bei der anschließenden Begutachtung des als Gefahrgut- und Abfalltransport gekennzeichneten Lastwagens stellten die Einsatzkräfte verschiedene Kanister und Fässer fest. Darin befanden sich Laborabfälle, die teilweise als ätzend und brennbar gekennzeichnet waren. Einige Flüssigkeiten waren allerdings nicht im erforderlichen Umfang gekennzeichnet.

Darüber hinaus stellten die Beamten einen stechenden Geruch fest. Wie sich herausstellte, war auf der Ladefläche Flüssigkeit ausgetreten. Der Grund hierfür waren zahlreiche undichte Kunststoffkanister.

Da von den Stoffen Gefahr ausging, sperrte die Polizei den Parkplatz am Hermsdorfer Kreuz in Fahrtrichtung Berlin. Die alarmierte Feuerwehr kümmerte sich in der Folge um die beschädigten Kanister. Mitarbeiter des Landeskriminalamts Thüringen entnahmen außerdem Proben der Flüssigkeiten zur Analyse.

Eine externe Firma kümmert sich um korrekte Verpackung und Umladung der Fässer und Kanister auf einen anderen Lkw.