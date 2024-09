14.09.2024 12:59 Polizei sucht dringend Zeugen: Mann vor Bahnhof schwer verletzt aufgefunden

Von Patrick Richter

Kerpen - Die Polizei in Kerpen behandelt aktuell einen rätselhaften Fall: In der Nacht zu Freitag wurde am Bahnhof im Stadtteil Horrem ein Mann schwer verletzt aufgefunden. Rettungskräfte kümmerten sich am Freitagmorgen um einen schwer verletzten Mann, den die Polizei kurz zuvor dort nach einem Zeugenhinweis gefunden hatte. (Symbolbild) © Montage: dpa/Marcel Kusch, dpa/Boris Roessler Wie die Polizei berichtete, hatte ein aufmerksamer Zeuge am Freitag um circa 0.40 Uhr die Beamten alarmiert. Vor Ort traf die Streife dann tatsächlich auf einen 41-Jährigen, der schwere Verletzungen erlitten hatte. Hinzugezogene Rettungskräfte kümmerten sich um das Opfer und brachten es in eine Klinik. Polizeimeldungen Motorrad rast in geparktes Auto, Fahrer verstirbt noch an Unfallstelle Bislang ist völlig unklar, wie die Verletzungen entstanden sind. Auch eine Gewalttat könne man nicht ausschließen. Die Ermittlungen, die zu dem Fall jetzt begonnen haben, konzentrieren sich darauf, wie sich die Situation vor Ort abgespielt hat. Dazu sucht die Polizei Zeugen. Wer zur Tatzeit rund um oder ihm Horremer Bahnhof etwas Verdächtiges bemerkt hat oder Zeuge des Vorfalls war, wird gebeten, sich telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de zu melden.

