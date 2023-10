Polizei wird zu regungslos am Boden liegendem Duo alarmiert: Dann kommt es zur Stein-Attacke

Morsbach - In Morsbach (Oberbergischer Kreis) ist ein 38-Jähriger erst sturzbetrunken im Vorraum einer Bank eingeschlafen und hatte wenig später gehörig Ärger mit der Polizei !

Die Polizei stellte den Steinwerfer (38) und nahm den Mann in Gewahrsam. (Symbolbild) © 123rf/foottoo

Wie ein Polizeisprecher am Sonntag berichtete, waren die Beamten am Samstagabend gegen 21.50 Uhr zunächst zu einer Bank in der Bahnhofstraße alarmiert worden. Demnach hatten zwei Personen regungslos im Vorraum der dortigen Sparkasse gelegen.

Vor Ort stießen die entsandten Polizisten dann auf einen 38-jährigen Morsbacher und einen Begleiter, die dort völlig betrunken eingeschlafen waren. "Nach einem Platzverweis entfernten sich beide Personen zunächst", schilderte der Sprecher, doch der Einsatz sollte damit noch nicht beendet gewesen sein.

Denn der 38-Jährige sammelte kurz darauf plötzlich mehrere große Steine auf, kehrte zum Ort des Geschehens zurück und warf mit einem der Steine nach den Ordnungshütern! "Anschließend versuchte er zu flüchten, wobei er abermals einen Stein in Richtung der nacheilenden Polizisten warf", so der Sprecher.