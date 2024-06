Völlig durchgerostet! Polizei zieht Schrott-Transporter aus dem Verkehr

Döbeln - Die Polizei zog in Döbeln ( Landkreis Mittelsachsen ) einen schrottreifen Transporter aus dem Verkehr. Das Fahrzeug war verrostet, hatte eine mangelhafte Bremsanlage, die Reifen waren völlig abgefahren!

Der Unterboden des Transporters war völlig durchgerostet. © Polizei

Den Beamten fiel der Transporter am vergangenen Freitagmittag in der Bahnhofstraße auf. Der Fahrer (25) hatte sich nicht angeschnallt - auch deswegen wollte die Polizei der Sache genauer auf den Grund gehen.

Bei der Verkehrskontrolle stellte sich schnell heraus, dass das Fahrzeug in einem extrem schlechten Zustand war.

"Die Beamten stellten mehrere Mängel an dem Transporter fest, so unter anderem erhebliche Mängel an der Bereifung und Bremsanlage sowie durchgerostete Schweller und Fahrzeugteile", heißt es von der Polizei.

In einem Reifen steckte eine Schraube. Zudem war der Reifen einseitig abgefahren und porös. Da das Fahrzeug in einem derart schlechten Zustand war, wurde der Transporter zu einer DEKRA-Prüfstelle gebracht. Dort stellten Experten mehr als 40 Mängel fest!