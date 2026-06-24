Polizeieinsatz in Arnstadt: Mann bedroht Einsatzkräfte mit Waffe

Arnstadt - Ein stark betrunkener Mann hat am Mittwochvormittag einen Polizeieinsatz ausgelöst. Auch der Rettungsdienst musste anrücken.

Wegen seines aggressiven Verhaltens musste der betrunkene Mann von den Einsatzkräften fixiert werden. (Symbolfoto) © Jens Kalaene/dpa

Der Unruhestifter hatte in der Marktstraße von einem Balkon eines Mehrfamilienhauses offenbar leere Bierflaschen geworfen und sich lautstark verhalten, wie die Polizei mitteilte.

Als die Beamten und die Rettungskräfte vor Ort eintrafen, wurden sie von dem Mann mit einer Gasdruckwaffe bedroht.

Obendrein verhielt er sich basierend auf seiner Körpersprache sehr aggressiv und wollte nicht mit den Einsatzkräften kooperieren. Aus diesem Grund musste der Alkoholisierte zu Boden gebracht und fixiert werden.