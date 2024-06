16.06.2024 11:42 2.519 Polizeieinsatz in Asylunterkunft im Erzgebirge: Mehrere Männer gehen auf 25-Jährigen los

In einer Asylunterkunft in Schneeberg kam es am Samstag zu einem Polizeieinsatz. Dort sind mehrere Männer auf einen 25-Jährigen losgegangen.

Von Lea Wunderlich

Schneeberg - Polizeieinsatz in Asylunterkunft in Schneeberg (Erzgebirge)! Am Samstagnachmittag kam es zu einem Polizeieinsatz in einer Asylunterkunft in Schneeberg. © Niko Mutschmann Gegen 16.20 Uhr kam es am Samstag aus bisher unbekannten Gründen in einer Asylunterkunft in der Alten Hohen Straße zu einer Auseinandersetzung unter mehreren Bewohnern. Nach dem aktuellen Ermittlungsstand der Polizei waren mehrere Männer auf einem Flur auf einen 25-Jährigen losgegangen. Der junge Mann wurde durch Schläge verletzt, sodass er ins Krankenhaus gebracht werden musste. "Im Zuge der Ermittlungen vor Ort wegen gefährlicher Körperverletzung konnten Polizisten einen 21-Jährigen und einen 29-Jährigen als Tatverdächtige ausmachen. Beide sind pakistanische Staatsangehörige", teilte die Polizei weiter mit. Ob noch weitere Bewohner an dem Angriff auf den 25-Jährigen beteiligt waren, muss noch geklärt werden.

Titelfoto: Niko Mutschmann