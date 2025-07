Polizeieinsatz in Meißen: Mann mit Waffe unterwegs?

Meißen - Aktuell läuft ein Polizeieinsatz in Meißen. Mehrere Kräfte sind vor Ort.

Alles in Kürze

Die Polizei ist vor Ort. © privat

In der Neugasse in der Innenstadt soll möglicherweise ein Mann mit Waffe in einem Haus sein, wie die Polizei auf TAG24-Nachfrage bestätigt.

Der Bereich ist abgesperrt. Weitere Informationen liegen derzeit noch nicht vor.

