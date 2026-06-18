Polizeikontrolle? Mann tritt aufs Gas! Fahrt endet erst an einem Laternenmast

Mörfelden-Walldorf/Königstein - Polizeikontrolle mitten in der Nacht? Darauf hatte ein Golf-Fahrer in Hessen offenbar keine große Lust. Der Mann trat aufs Gas und ließ sich zunächst selbst von aufgerissenen Reifen nicht aufhalten.

Die Flucht des VW-Fahrers endete in der Nacht auf Donnerstag an einem Laternenmast - zumindest der Teil, der motorisiert stattfand. © Mike Seeboth

Wie die Beamten aus Südhessen am Donnerstag mitteilten, beabsichtigte gegen 2 Uhr eine Streife der Autobahnpolizei, den VW auf der A5 in Höhe Mörfelden-Walldorf zu stoppen und zu überprüfen.

Der Mann am Steuer missachtete allerdings die

Anhaltesignale. Er trat mit hoher Geschwindigkeit die Flucht über die A661 in Richtung Königstein sowie die B455 an. Diese erstreckte sich letztlich über eine Dauer von insgesamt rund 30 Minuten.

Unterstützt von weiteren Streifen gelang es durch Nagelsperren, die Reifen des Wagens aufzureißen.

Wenig später schoss das kaum zu kontrollierende Fahrzeug in Königstein zunächst über einen Kreisel hinweg, prallte dann gegen einen Laternenmast.

Die Flucht war beendet - zumindest der motorisierte Teil. Beide Insassen zögerten nicht und flüchteten zu Fuß weiter.